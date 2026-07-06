В «Парму» вернулся один из прежних лидеров команды

БК «Бетсити Парма» и американский форвард Би Джей Джонсон (201 см, 91 кг, 30 лет) подписали соглашение на сезон. Форвард выступал за пермский клуб в сезоне 2023/24 и стал не только лидером команды, но и одним из лучших игроков всего чемпионата Единой лиги ВТБ. В среднем за 32 минуты на паркете он набирал 18,5 очка, а также делал 5,1 подбора, 1,3 передачи, 1,7 перехвата за матч. По итогам сезона господин Джонсон вошел в пятерку самых результативных и самых перехватывающих игроков лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Летом 2024 года игрок перешел в краснодарский «Локо», став одним из ключевых игроков команды. В 23 матчах его средние показатели: 22 минуты, 12,5 очка, 3,8 подбора и 1 передача. Сезон 25/26 – также частично провел в Краснодаре, в марте 2026 стороны договорились о прекращении контракта.