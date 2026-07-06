В Астрахани открылась лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ

В Астрахани официально начало работу ФГБУ «Астраханская лаборатория судебной экспертизы Минюста России». Новое ведомство возглавил Александр Петров, сообщает «Аст Ньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаборатория судэкспертизы в Астрахани находится в здании регионального Управления Минюста РФ

Фото: Яндекс Карты Лаборатория судэкспертизы в Астрахани находится в здании регионального Управления Минюста РФ

Фото: Яндекс Карты

До этого астраханские специалисты работали как филиал волгоградского подразделения. Теперь регион получил собственное учреждение, что, как ожидается, позволит ускорить судопроизводство и проведение следственных действий за счет сокращения сроков выполнения исследований. На данный момент лаборатория провела около 100 государственных судебных экспертиз.

Учреждение работает по четырем основным направлениям: строительно-технической, биологической, лингвистической и почерковедческой экспертизе. До конца 2026 года планируется внедрить землеустроительную, товароведческую, финансово-экономическую, компьютерно-техническую, автотехническую и автотовароведческую экспертизы. Кроме этого, ФГБУ будет выполнять трасологическую и криминалистическую, психолого-лингвистическую экспертизы, а также техническое исследование документов, маркировочных обозначений и объектов растительного происхождения.

Марина Окорокова