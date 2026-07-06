В Кузбассе осудят двух подростков за поджог релейных шкафов

Суд в Кузбассе рассмотрит уголовное дело в отношении двух подростков, обвиняемых в совершении диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Кроме того, им вменяют содействие диверсионной деятельности (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ), сообщает Восточное МСУТ СКР.

По версии следствия, в июне 2024 года один из фигурантов дела переписывался с неизвестным в мессенджере. Злоумышленник предложил подростку совершить за денежное вознаграждение поджог объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры.

Для совершения преступления молодой человек привлек своего знакомого. С 30 июня по 2 июля несовершеннолетние подожгли два релейных шкафа в границах железнодорожной станции Мариинск Красноярской железной дороги. После отправки куратору видеозаписи с результатами диверсий подросткам выплатили 25 тыс. руб. Уточняется, что на момент совершения преступления задержанным было по 17 лет.

Александра Стрелкова