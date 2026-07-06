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МВД Эстонии потребовало от церквей разорвать опасные иностранные связи

В МВД Эстонии призвали религиозные объединения страны отказаться от «опасных зарубежных связей». Так ведомство напомнило организациям о новых требованиях закона, направленных на предотвращение зависимости от иностранных структур.

Организации должны до 28 декабря 2026 года привести деятельность и уставы в соответствие с правилами, запрещающими административную и финансовую зависимость от иностранных центров, угрожающих нацбезопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонии. Запрещено также привлекать к управлению лиц, подозреваемых в угрозе безопасности. В МВД уточнили, что вероучительные связи не ограничены, а переходный период дается только на внесение изменений в уставы.

Министерство направило всем зарегистрированным в стране религиозным объединениям уведомление о вступивших в силу поправках к Закону о церквях и приходах. Поправки вступили в силу 27 июня. Закон не запрещает международные религиозные связи как таковые. Ограничения касаются только тех случаев, когда зарубежная организация или ее руководство способны оказывать опасное влияние.

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