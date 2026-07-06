В Новосибирске ФСБ задержала наркодилера из ближнего зарубежья

Управление ФСБ России по Новосибирской области сообщило о задержании участника межрегиональной наркогруппировки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).

В силовом ведомстве отметили, что фигурант дела — 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья. Он был задержан во время следования на арендованном автомобиле из Коченевского района Новосибирской области в Новосибирск. При нем были обнаружены 20 свертков, в которых находилось 20 кг гашиша. Стоимость партии оценивается в сумму свыше 12 млн руб.

Ранее дилер уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Полиция устанавливает других возможных участников преступной группы.

Михаил Кичанов