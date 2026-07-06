Кунгурский суд взыскал с дропперов сумму неосновательного обогащения

Кунгурский суд взыскал с дропперов в пользу пенсионерки из Кунгура более 2,5 млн руб. неосновательного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В октябре 2025 года пожилая жительница Кунгура, будучи введенной в заблуждение, перевела на счета двух жителей Татарстана 2,5 млн руб. В рамках рассмотрения иска прокурора, направленного в защиту имущественных прав пенсионерки, судом установлено, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные или иные правоотношения, деньги ответчики получили без законных на то оснований.

Удовлетворяя заявленные прокурором требования о взыскании с дропперов суммы неосновательного обогащения с учетом процентов за пользование денежными средствами, суд указал, что банковская карта является индивидуальным средством платежа и ее держатель обязан обеспечивать контроль за операциями по счету.