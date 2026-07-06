В Башкирии экс-заведующая детсадом получила условный срок

Чишминский районный суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом. Она признана виновной в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что обвиняемая несколько лет изготавливала приказы о поощрении работников стимулирующими выплатами и передавала их в бухгалтерию. Однако после получения премии часть денег подчиненные передавали руководителю по ее требованию. Таким образом заведующая незаконно получила более 630 тыс. руб., которые присвоила.

Подсудимая не признала вину.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года и лишением права занимать определенные должности на два года.

Майя Иванова