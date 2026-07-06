Суд взыскал с орского предприятия 1,3 млн рублей за травму рабочего

Прокуратура Ленинского района Орска добилась миллионной компенсации в пользу сотрудника, пострадавшего на местном производстве. В ходе проверки соблюдения законодательства об охране труда установлено, что сотрудник местного предприятия получил травму при работе на прессе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Изучив обстоятельства инцидента, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда и возмещении утраченного заработка за период нетрудоспособности. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав с предприятия 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и еще 300 тыс. руб. в счет возмещения потерянного дохода.

Решение уже вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.

Яна Вежлева