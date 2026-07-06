В Ульяновске сотрудницу ЧОПа будут судить за нападение на силовика

Жительница Ульяновска, которая является сотрудницей частного охранного предприятия, предстанет перед судом. Она обвиняется в применении насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в ночь с 4 на 5 июня 2026 года обвиняемая находилась у дома на улице Кузоватовской в состоянии алкогольного опьянения. Она отказалась предъявить документ, удостоверяющий личность, командиру отделения ППС полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей.

После этого обвиняемая ударила полицейского рукой по лицу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов