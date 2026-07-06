Башкирские сетевики продолжают переход на двухуровневую модель оперативно-технологического управления

В 2026 году ООО «Башкирэнерго (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершает большой проект по переходу с трехуровневой на двухуровневую модель оперативно-технологического управления (ОТУ) предприятием. 2 июля оперативное управление Мишкинским и Бирским районами электросетей было переведено в Центр управления сетями (ЦУС) ПО «ЦЭС».

Диспетчер Алексей Андрюшкин заступил на свою первую смену в Центре управления сетями ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго», обеспечивая оперативное управление Мишкинским и Бирским районами электросетей

Фото: ООО «Башкирэнерго

Этот проект перевода ОТУ на двухуровневую модель стартовал в 2018 году. За 8 лет оперативное управление 62 районами электросетей из 64 было переведено в центры управления сетями 10 территориальных производственных отделений компании. До конца этого года на обслуживание в ЦУС ПО «ЦЭС» осталось перевести 2 РЭС – Кармаскалинский и Архангельский.

Перевод на двухуровневую модель ОТУ обеспечивает равномерную загрузку диспетчеров и способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

ООО «Башкирэнерго