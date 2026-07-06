В Челябинске завыли сирены спустя несколько часов режима угрозы БПЛА

На улицах Челябинска 6 июля впервые запустили сирены после объявления режима беспилотной опасности. Они завыли только спустя несколько часов после объявления.

«Звук сирен на улице, прерывистые гудки на предприятиях, машины с громкоговорителями обозначают сигнал "Внимание всем!". Его главная цель — привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе»,— отметили в правительства Челябинской области.

Жителей предупредили, что при запуске сирены необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, после чего выполнить сказанный порядок действий.

Режим беспилотной опасности действует в Челябинской области в 8:30. Аэропорт им. Курчатова закрыт с 12 часов.

ОБНОВЛЕНО: министерство общественной безопасности Челябинской области сообщило, что на территории ряда муниципалитетов визуально наблюдался пролет беспилотников. В связи с реальной угрозой включили сирену.

Ольга Воробьева