К спору между «АльфаСтрахованием» и пермским аэропортом привлечена Росавиация

Арбитражный суд Пермского края привлек федеральное агентство воздушного транспорта в качестве третьего лица к делу по иску «АльфаСтрахование» к АО «Международный аэропорт Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, страховая компания требует с общества 6,19 млн руб. Эти средства истец выплатил «Аэрофлоту» после того, как в 2024 году Airbus 319 национального перевозчика столкнулся с птицами во время взлета в Большом Савино. В результате у лайнера был поврежден двигатель.

В «АльфаСтраховании» считают, что контакт с птицами произошел в зоне орнитологической ответственности пермского аэропорта, поэтому он должен компенсировать расходы. Представители ответчика настаивают, что столкновение произошло в 13 км от контрольной точки аэропорта, поэтому вины общества в авиаинциденте нет. Рассмотрение дела по существу начнется 20 июля.