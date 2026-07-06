Аэропорт Челябинска закрылся из-за режима беспилотной опасности

В челябинском аэропорту имени И. В. Курчатова временно ограничили прием и выпуск самолетов из-за режима беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в 11:58 по уральскому времени.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в настоящий момент задерживаются два авиарейса в Екатеринбург, назначенные на 12:30 и 12:55. Изначально первый самолет следовал из Баку в Свердловскую область. Второе направление осуществляет авикомпания Uzbekistan Airways. В Екатеринбурге эта организация сегодня должна осуществить рейс в Наманган, однако он задерживается. В Челябинске также с опозданием на четыре часа вылетит самолет в Санкт-Петербург, назначенный на 14:15. Аэропорты Екатеринбург и Пулково в настоящий момент также ограничены в работе из-за угрозы безопасности.

Режим беспилотной опасности действует в Челябинской области 6 июля с 8:30. В регионе возможны перебои в работе интернета.

Ольга Воробьева