ОДК-УМПО присоединит к себе московское предприятие

Московское машиностроительное предприятие имени Владимира Чернышева (АО «ММП имени Чернышева») будет присоединено к ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО). Оба предприятия входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

Решение о реорганизации московского предприятия принято на общих собраниях акционеров двух компаний.

АО «ММП имени Чернышева», говорится на сайте ОДК, занимается производством и послепродажным обслуживанием газотурбинных авиационных двигателей. В завод входят литейное, термическое, сварочное, гальваническое, кузнечно-прессовое, механообрабатывающее, механосборочное и испытательное производства. Главной продукцией предприятия являются самолетные двигатели РД-33, РД-33МК, РД-93, модули вертолетных двигателей семейства ВК-2500, ВК-650В и другие изделия. С 2012-го по 2020 год управляющей организацией МПП имени Чернышева было ОДК-УМПО, а с 2020 года обоими организациями управляет ОДК.

ОДК-УМПО является одним из главных производителей газотурбинных авиационных двигателей в стране. Уфимское предприятие производит и обслуживает двигатели для самолетов, вертолетов и газовой промышленности. Кроме ММП имени Чернышева в него входят московское Опытно-конструкторское бюро имени Люльки, Лыткаринский машиностроительный завод (как филиалы), а также уфимское Опытно-конструкторское бюро «Мотор».

Идэль Гумеров