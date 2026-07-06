«Зеленые» включили в список на выборы в Госдуму заслуженного артиста Башкирии

Председатель регионального совета Российской экологической партии «Зеленые» в Башкирии Руфина Шагапова не будет участвовать в сентябрьских выборах депутатов Госдумы. В соцсетях она заявила, что останется во главе республиканского отделения партии, но во время выборов будет наставником для кандидатов, выдвинутых федеральным съездом.

На выборах в Госдуму от Башкирии партию представят депутат горсовета Салавата Андрей Газиев, заслуженный артист Башкирии Вильдан Абраров, руководитель ветеринарной клиники «Забота» Елена Богатенкова, руководитель тендерной группы компании «СНЭМА-Сервис» Нелли Хашаева и велопутешественник, создатель движения VeloRussia Антон Сазонов.

«Мной было принято взвешенное решение — предоставить нашей перспективной молодежи возможность заявить о себе на столь высоком политическом уровне и выступить главными лицами избирательной кампании 2026 года», — написала госпожа Шагапова, отметив, что партию пополнили молодые кадры.

Руфина Шагапова участвовала в выборах в Госдуму в 2021 году, когда «Зеленые» выдвинули ее кандидатуру по Нефтекамскому округу. Тогда за нее проголосовали около 6,3 тыс. человек из примерно 356,6 тыс., пришедших на участки. Сейчас она является депутатом Курултая Башкирии.

Идэль Гумеров