Жителя Кизнера осудили за покупку поддельного водительского удостоверения

Кизнерский райсуд Удмуртии вынес приговор 37-летнему местному жителю по уголовному делу о приобретении поддельного удостоверения (ст. 327 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фигурант в октябре 2025 года через интернет приобрел водительское удостоверение у неустановленного лица. Он полностью признал вину. Его осудили на 3 месяца ограничения свободы с обязательствами не выезжать за пределы муниципалитета без согласия госоргана.