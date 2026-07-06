За выходные в Башкирии утонули шесть человек

В Башкирии за выходные зафиксировали семь происшествий на воде. Погибли шесть человек, включая ребенка. Троих человек удалось спасти, в том числе ребенка.

3 июля на реке Уршак в Уфимском районе пенсионер 1954 года рождения утонул, пытаясь спасти тонущего внука. Ребенок выжил, отмечается в сообщении. В тот же день в пруду в Мишкинском районе погиб школьник 2014 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

4 июля произошло три несчастных случая на воде. В реке Уреш Караидельского района обнаружили тело мужчины 1976 года рождения. На Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе спасли двоих мужчин 2002 года рождения, их доставили в больницу с травмами. В уфимском микрорайоне Сипайлово достали из воды тело мужчины, его личность устанавливается.

5 июля случилось три инцидента. Из реки Ашкадар на городском пляже в Стерлитамаке достали тело мужчины 1970 года рождения. В Уфе на Дудкинской переправе из реки Уфа водолазы вытащили тело женщины 1987 года рождения, ее десятилетнюю дочь спасли очевидцы.

С начала года на водоемах региона из воды достали 45 погибших, из них шесть детей. 25 человек считаются утонувшими, по остальным проводятся расследования, отмечается в сообщении.

Майя Иванова