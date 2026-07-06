Инновационная продукция ММК — на «ИННОПРОМЕ-2026»

Магнитогорский металлургический комбинат представляет новинки продуктовой линейки в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026», открывшейся в Екатеринбурге.



Экспозиция Магнитки входит в состав коллективного стенда Челябинской области. ММК знакомит гостей и участников выставки со своими технологическими возможностями и инновационной продукцией. В частности, на стенде Южного Урала представлена линейка высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Специалисты ММК в последние годы освоили широкий сортамент высокопрочных марок стали, которые ранее производились иностранными компаниями и не имели российских аналогов. Сегодня эта импортозамещающая продукция эффективно используется в разных отраслях промышленности.

Стали MAGSTRONG применяются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт. Эти стали также подходят для изготовления и ремонта деталей кузовов автомобилей, несущих конструкций различных сооружений, лонжеронов и рамных конструкций грузовых автомобилей, нагруженных сварных и строительных конструкций и т.д.

Из новинок высокопрочной линейки, представляемых ММК, особо выделяется горячекатаный прокат из криогенной стали MAGSTRONG CRYO, который предназначен для использования при экстремально низких температурах (до минус 196°С), характерных для хранения и транспортировки сжиженных газов.

Еще одно уникальное предложение для рынка – металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния под брендом MAGProtect. Повышенная примерно в 5 раз коррозионная стойкость покрытия позволяет использовать MAGProtect в условиях, где недостаточно обычного цинкового покрытия. Данную продукцию также отличает меньшая толщина покрытия без ухудшения технических характеристик.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» проходит с 6 по 9 июля 2026 года в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Общая площадь экспозиции – 50 000 кв. м. Среди участников – ведущие российские промышленные и технологические компании, которые демонстрируют свои инновационные разработки.

ПАО «ММК»