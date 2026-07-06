В Уфе возбудили уголовное дело по факту драки на улице Ленина

Следственное подразделение отдела полиции №9 УМВД по Уфе возбудило уголовное дело по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

4 июля около 2:30 в дежурную часть сообщили о драке возле ресторана быстрого питания на улице Ленина.

Полицейские доставили в отдел полиции троих жителей Уфы за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Один из задержанных пояснил, что он с друзьями повздорил с компанией незнакомцев из-за девушки.

Полицейские устанавливают остальных участников конфликта.

Майя Иванова