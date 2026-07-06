В январе–июне 2026 года в Челябинской области спрос на новые автомобили вырос на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число самых популярных моделей вошли Lada Granta, Tenet T7 и Tenet T4, сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Средняя стоимость автомобиля в регионе составила 2,5 млн руб. Лидером по динамике спроса стал белорусский Belgee. Востребованность этой марки выросла в 3,7 раза. Кроме того, в 3,6 раза чаще рассматривают автомобили Jaecoo. В число лидеров по темпам роста спроса вошли Changan — на 62,1% востребованнее, Haval — на 57,3% и Lada — на 3,2%.

Более трех пятых новых автомобилей на «Авито Авто» в Челябинской области сегодня составляют кроссоверы или внедорожники. За год их доля выросла на 3,6 процентного пункта.

«В первом полугодии пользователи стали активнее изучать новые автомобили: интерес к объявлениям в целом по России вырос на 24,3% по сравнению с январем–июнем 2025 года, а количество предложений — на 8,3%. Одновременно меняется и структура рынка: сегодня доля российских брендов в предложении достигает 40%, тогда как годом ранее она была чуть ниже 30%. Это происходит в том числе за счет появления новых марок и моделей — например, локализованной марки Tenet с моделями T4 и T7, а также новой Lada Iskra»,— рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников.

Ольга Воробьева