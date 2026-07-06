Оренбургские чиновники взяли в лизинг китайский премиум-минивэн за 19 млн рублей

Представительство Оренбургской области в Москве по итогам торгов определило поставщика автомобиля Voyah Dream. Начальная цена контракта составляла 22 млн руб., однако в ходе аукциона она снизилась до 19,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт представителя бренда Voyah в России Фото: Официальный сайт представителя бренда Voyah в России

Заявки на участие в закупке подали три участника — накануне победителем признали компанию, предложившую минимальную цену. При этом на официальном сайте производителя стоимость базовой версии автомобиля начинается от 7,49 млн руб.

Согласно опубликованному на портале госзакупок извещению, чиновники намерены приобрести в лизинг китайский электрический полноприводный минивэн с гибридным двигателем. Модель оснащена панорамной крышей, АКПП, системой кругового обзора и функциями помощи водителю, включая ассистента движения в пробках.

По условиям контракта подрядчик приобретает автомобиль за свой счет, оформляет на себя и передает представительству. Последнее будет пользоваться транспортом, регулярно внося 29 платежей. После полной выплаты всех средств минивэн перейдет в собственность лизингополучателя.

Яна Вежлева