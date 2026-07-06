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В Башкирии возбудили дело о мошенничестве с выплатами по нацпроекту

В Учалинском районе по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реализации национального проекта (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в декабре 2024 года директор компании при реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» направил заявление для получения субсидии на возмещение части затрат по приобретению спортивного инвентаря для пункта проката в Учалах.

На основании представленных документов с недостоверными сведениями компании субсидировано почти 2 млн руб.

Майя Иванова