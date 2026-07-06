Единороссы выдвинули кандидатов в красноярское заксобрание

В общерегиональную часть партсписка кандидатов «Единой России» на выборах в законодательное собрание Красноярского края вошли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения (РО) партии.

В составе первой тройки — губернатор, секретарь РО Михаил Котюков, спикер заксобрания Алексей Додатко и мэр Красноярска Сергей Верещагин. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Котюков также возглавляет региональную группу №3 партсписка (Красноярский край, республики Тыва и Хакасия) на выборах в Госдуму РФ. Господин Верещагин был избран главой Красноярска в декабре прошлого года, до этого занимал пост председателя краевого правительства.

Выборы заксобрания пятого созыва пройдут одновременно с выборами в Госдуму в сентябре 2026 года. Всего избираются 52 депутата: 26 по партсписку и 26 в одно- и двухмандатных округах.

Валерий Лавский