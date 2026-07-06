Омичку осудят за контрабанду материалов для создания военной техники в КНР

Ленинский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 76-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на контрабанду материалов для производства военной техники (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, омичка выступала посредником и переводчиком при переговорах своего знакомого с представителями Китайской Народной Республики. После чего она, установили правоохранители, подготовила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники.

Материалы планировалось передать представителям КНР. Фигурантка дела была задержана следователями в здании железнодорожного вокзала Омска при попытке выехать из города.

Александра Стрелкова