В Челябинске выставили на продажу корейское кафе «Чико»

В центре Челябинска выставили на точку федеральной сети кафе корейской уличной еды «Чико». Заявленная стоимость — 7 млн руб. Согласно объявлению на площадке «Авито», заведение работает по франшизе и оценивается как высокорентабельный актив с ежемесячной прибылью около 550 тыс. руб.

Кафе расположено на улице Цвиллинга, 38. Общая площадь арендованных помещений — 190 кв. м. Ежемесячная арендная плата — 255 тыс. руб. в месяц. Заведение рассчитано на 80 посадочных мест: 50 в основном зале и 30 на летней веранде. В штате кафе 23 сотрудника с общим фондом оплаты труда более 2,6 млн руб. в месяц.

Среднемесячная выручка заведения — 6,6 млн руб. при расходах в 6,05 млн руб. По данным агента, продающего заведение, стартовые вложения в проект составили 25 млн руб., включая ремонт и оборудование, а текущая стоимость материальных активов оценивается в 9,5 млн руб.

Окупаемость бизнеса при сохранении текущих показателей прогнозируется в течение 18 месяцев. Средний чек заведения варьируется в диапазоне от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

По условиям сделки, покупателю необходимо будет переоформить договор франшизы с правообладателем, либо использовать право аренды площадки под собственный концепт.

Евгений Рыженьков