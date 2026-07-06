Губернатор Прикамья внес в заксобрание проект с новым порядком избрания главы Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект с новым порядком избрания главы Перми. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Законопроектом предлагается урегулировать вопросы о порядке избрания главы Перми, сроках внесения губернатору предложений по кандидатурам на должность главы, а также порядке предварительного рассмотрения губернатором представленных кандидатур на эту должность.

Напомним, в соответствии с изменениями федерального законодательства для административных центров субъектов РФ отныне действует единый алгоритм избрания главы. Губернатор региона отбирает кандидатов на должность и передает представительному органу муниципалитета предложение по кандидатурам (не менее двух кандидатов). Далее депутаты из этого списка будут избирать главу краевой столицы.

Законопроект будет рассмотрен на августовском пленарном заседании заксобрания.