Губернатор Прикамья внес в заксобрание проект с новым порядком избрания главы Перми
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект с новым порядком избрания главы Перми. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
Законопроектом предлагается урегулировать вопросы о порядке избрания главы Перми, сроках внесения губернатору предложений по кандидатурам на должность главы, а также порядке предварительного рассмотрения губернатором представленных кандидатур на эту должность.
Напомним, в соответствии с изменениями федерального законодательства для административных центров субъектов РФ отныне действует единый алгоритм избрания главы. Губернатор региона отбирает кандидатов на должность и передает представительному органу муниципалитета предложение по кандидатурам (не менее двух кандидатов). Далее депутаты из этого списка будут избирать главу краевой столицы.
Законопроект будет рассмотрен на августовском пленарном заседании заксобрания.