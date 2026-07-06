Губернатор и спикер возглавили список кандидатов ЕР в омское заксобрание

«Единая Россия» (ЕР) официально выдвинула кандидатов на предстоящие в сентябре выборы законодательного собрания Омской области. Конференция регионального отделения (РО) партии, принявшая соответствующие решения, состоялась в конце минувшей недели.

В общеобластную часть партсписка кандидатов вошли пять человек. Ее возглавил губернатор, секретарь РО Виталий Хоценко. Следующие строчки заняли спикер заксобрания Александр Артемов, член совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Евгений Шастин, сенатор Дмитрий Перминов и руководитель фракции ЕР в областном парламенте Вадим Бережной.

Господин Перминов при этом также баллотируется в Госдуму РФ в Омском одномандатном округе №141. Господин Хоценко занимает вторую строчку в новосибирско-омской группе кандидатов партсписка на выборах в Госдуму.

ЕР также сформировала список кандидатов в 22 региональных группах партсписка и во всех 22 одномандатных округах. По данным сайта заксобрания Омской области, в партийной фракции завершающего свою работу седьмого созыва насчитывается 25 депутатов. Из них только четверо не будут участвовать в новых выборах.

Валерий Лавский