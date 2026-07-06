Парламентские партии завершили выдвижение кандидатов в Госдуму от Томской области

Все парламентские партии выдвинули кандидатов в депутаты Госдумы РФ в Томском одномандатном округе №180. Последней это сделала «Справедливая Россия» (СР), утвердившая список своих претендентов на съезде 4 июля в Москве.

«Я выдвинута кандидатом по 180-му Томскому одномандатному округу и включена в списки партии по региональной группе №15, которая охватывает Красноярский край, Кемеровскую область, Томскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ»,— сообщила по его итогам председатель совета регионального отделения СР, депутат законодательной думы региона Галина Немцева.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Единая Россия» (ЕР) выдвинула в этом округе первого вице-спикера городской думы Томска Илью Леонтьева, ставшего победителем предварительного голосования. Кандидатом от КПРФ стал другой депутат гордумы — Владимир Чолахян. ЛДПР будет представлять депутат законодательной думы Леонид Терехов, а партию «Новые люди» — предприниматель Сергей Кухальский, который вышел из ЕР после завершения праймериз.

По данным избирательной комиссии Томской области, в регионе право участвовать в выборах без сбора подписей в поддержку своих кандидатов имеет также «Яблоко». Эта партия выдвинула в Томском округе Василия Еремина, долгое время являвшегося депутатом гордумы Томска.

Напомним, в 2025 году Центризбирком объединил два существовавших ранее на территории Томской области одномандатных округа (№181 и №182).

Валерий Лавский