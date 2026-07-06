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В Тюмени открыли центр водных видов спорта «Софи-Лэнд»

Компания «Софи-Лэнд» открыла новый центр водных видов спорта в Тюмени, сообщил в своем канале в мессенджере Max глава города Максим Афанасьев. Объект расположен по адресу улица Одесская, 1 и размещен в здании начала 80-х годов.

Максим Афанасьев (четвертый на фото)

Максим Афанасьев (четвертый на фото)

Фото: канал Максима Афанасьева в Max

Максим Афанасьев (четвертый на фото)

Фото: канал Максима Афанасьева в Max

«Современные технологии позволили буквально вдохнуть в него новую жизнь. Теперь здесь — комфортная и безопасная инфраструктура, созданная по актуальным стандартам»,— отметил мэр. Он поблагодарил инвестора за готовность вкладывать силы и средства в развитие спортивной инфраструктуры, поддержку спортивных команд и инициатив.

В центре функционируют два бассейна: большой длиной 25 м для тренировок и занятий, а также малый размером 10 на 6 м для обучения детей плаванию в спокойной обстановке.

Ирина Пичурина

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