На севере края продают единственную действующую заправку в округе

На севере Прикамья на продажу выставлена действующая автомобильная заправочная станция. Точка по продаже бензина и дизтоплива расположена в поселке Пожва Юсьвинского района.

За лот продавец хочет выручить 5,6 млн руб. По информации продавца, объект должен окупиться в течение 24 месяцев.

Владелец подчеркивает, что это единственная AЗC в районе, не имеющая конкурентов и обладающая договорами с разными муниципальными учреждениями. Кроме того, подчеркивается возможность установки на объекте газового заправочного оборудования.