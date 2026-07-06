Справороссы выдвинули кандидатов в Госдуму во всех новосибирских округах

«Справедливая Россия» (СР) определилась с кандидатами на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области. Вторая часть партийного съезда, утвердившая список, состоялась 4 июля.

Руководитель регионального отделения, действующий депутат Госдумы Александр Аксененко вновь будет баллотироваться в Искитимском одномандатном округе №139. В Новосибирском округе №137 кандидатом стал предприниматель, член областной Общественной палаты Дмитрий Сахаров, в Центральном №138 — бизнесмен Александр Прохоров, в Барабинском №140 — президент Федерации тхэквондо МФТ Василий Титовский.

В партсписок кандидатов СР вошли двое депутатов законодательного собрания Новосибирской области — Владислав Плотников и Роман Сивак.

Валерий Лавский