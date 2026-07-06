В Свердловской области не зарегистрировали ни одну безопасную зону для купания
Безопасные для купания водоемы отсутствуют в Свердловской области — собственники пляжей не отправляли заявок, поэтому санитарно-эпидемиологических заключений выдано не было, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Санврачи при этом мониторят качество воды в 42 водоемах. По данным на 3 июля, 29,6% отобранных проб воды не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям, 34,8% — по микробиологическим, еще 3,6% — по паразитологическим.
Кроме того, медики проверили 27 проб почвы. Нормативам из них не соответствовали шесть.