В Туве правоохранители пресекли нарушение порядка во время поиска девочек

Министр внутренних дел Республики Тыва Юрий Завьялов предупредил о недопустимости нарушения общественного порядка в ходе поиска двух пропавших девочек. Это заявление он сделал после инцидента в Кызыле, когда толпа людей попыталась ворваться в один из частных домов.

«Этот дом не причастен ни в коем случае. Кто-то сказал одно, что дом причастен, кто-то — второе, жители республики приехали сюда. Но это нарушение общественного порядка…»,— сказал господин Завьялов. Он призвал не поддаваться на провокации.

Глава региона Владислав Ховалыг также обратился к жителям республики с призывом сохранять спокойствие. «Раскачивание обстановки может привести к тяжелым последствиям. Предположениями заниматься не нужно, следствие все покажет»,— отметил он.

Две 12-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля. В их поиске принимают участие несколько сотен человек. Толпа собралась возле частного дома в микрорайоне Ближний Каа-Хем в ночь на 6 июля после того, как появились слухи о том, что пропавшие могут находиться в нем. Сотрудники правоохранительных органов восстановили порядок.

Валерий Лавский