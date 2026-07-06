Пермские спортсмены завоевали две золотые награды на международных стартах

Многократный чемпион России, пермяк Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 5000 м. на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходил в Жуковском.

Его результат составил составил 13 минут 46,95 секунды. Второе и третье места заняли россияне Евгений Рыбаков и Анатолий Рыбаков.

Пермская спортсменка Екатерина Ивонина одержала победу в беге на 3000 м с препятствиями, показав результат 9 мин 27,60 сек.