Пермский бизнесмен стал крупнейшим кредитором бывшего автодилера

Структура Сбербанка вышла из процедуры банкротства бывшего гендиректора «Уралавтоимпорта» Сергея Шаклеина - ООО «СБК Уран». 29 июня арбитражный суд Пермского края подтвердил процессуальное правопреемство над долгом перед ООО за ИП Георгием Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шаклеин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно решению суда, ИП Георгию Харченко перешли требования в размере 303, 4 млн руб. Из них 252,1 млн руб. — сумма основного долга, 51, 2 млн руб. — неустойка.

Ранее предприниматель Георгий Харченко уже выступал покупателем требований «СБК Уран» в рамках других процедур банкротства. Так, в 2022 году он купил у ООО «СБК Уран» проблемные долги холдингов «Экс Авто» и «Добрыня».

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Ранее в процедуре банкротства оказались юридические лица холдинга «Уралавтоимпорт», на тот момент старейшего дилера в Пермском крае. Основным кредитором группы выступал Сбербанк.