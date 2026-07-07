Рейтинг регионов РФ по уровню потребления алкоголя (в литрах чистого спирта на взрослого человека в год)

2017 год 2024 год Ненецкий автономный округ 17,4 35,3 Чукотский автономный округ 15,2 29,3 Еврейская автономная область 20,5 25,2 Республика Алтай 11,2 19,0 Кировская область 14,0 17,8 Республика Карелия 15,6 16,7 Курганская область 14,2 16,4 Республика Коми 15,5 16,1 Владимирская область 16,5 16,0 Республика Хакасия 12,8 15,3 Забайкальский край 10,8 15,2 Пензенская область 13,3 15,2 Республика Марий Эл 13,8 15,1 Архангельская область (без а/о) 16,3 15,0 Псковская область 14,0 15,0 Сахалинская область 13,3 14,8 Удмуртская Республика 13,8 14,7 Пермский край 13,5 14,7 Хабаровский край 12,8 14,6 Республика Бурятия 11,9 14,5 Новгородская область 13,9 14,4 Челябинская область 13,1 14,2 Иркутская область 12,3 14,2 Свердловская область 14,3 14,1 Ивановская область 14,1 13,9 Тверская область 12,5 13,7 Мурманская область 12,8 13,7 Вологодская область 13,5 13,7 Костромская область 13,8 13,6 Новосибирская область 10,5 13,6 Амурская область 11,1 13,3 Кемеровская область 13,0 13,3 Республика Тыва 8,1 13,3 Омская область 10,4 13,3 Камчатский край 13,6 13,1 Ярославская область 14,7 13,0 Нижегородская область 11,9 12,9 Красноярский край 11,0 12,8 Смоленская область 12,3 12,6 Чувашская Республика 10,2 12,5 Магаданская область 14,7 12,4 Приморский край 10,0 12,3 Алтайский край 10,3 12,3 Республика Саха (Якутия) 11,4 12,2 Ямало-Ненецкий автономный округ 11,9 12,2 Липецкая область 11,6 12,1 Курская область 10,6 12,1 Тюменская область 11,2 12,0 Воронежская область 11,6 11,9 Московская область 11,6 11,8 Тульская область 13,2 11,8 Республика Татарстан 12,8 11,7 Республика Мордовия 10,3 11,6 Оренбургская область 10,9 11,6 Ленинградская область 12,0 11,6 Орловская область 10,5 11,5 Республика Крым 9,8 11,4 Калужская область 12,7 11,4 Самарская область 11,2 11,2 Брянская область 11,8 11,2 Томская область 12,4 11,1 Ульяновская область 11,2 11,1 Тамбовская область 9,7 10,8 Калининградская область 11,1 10,6 Белгородская область 9,9 10,5 Саратовская область 9,9 10,5 Рязанская область 12,7 10,4 Краснодарский край 7,6 10,2 Волгоградская область 8,0 10,2 Астраханская область 8,7 9,7 Республика Башкортостан 9,2 9,7 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 10,5 9,3 Республика Адыгея 12,1 8,9 Ростовская область 7,1 8,7 Республика Калмыкия 6,8 8,4 Санкт-Петербург 7,8 8,3 Севастополь 10,6 8,1 Ставропольский край 5,6 6,9 Москва 8,4 6,6 Карачаево-Черкесская Республика 4,8 4,9 Кабардино-Балкарская Республика 4,9 4,8 Республика Северная Осетия — Алания 0,5 1,8 Республика Дагестан 0,9 1,2 Республика Ингушетия 0,2 0,3 Чеченская Республика 0,4 0,3