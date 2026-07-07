Рейтинг регионов РФ по уровню потребления алкоголя (в литрах чистого спирта на взрослого человека в год)

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|2017 год
|2024 год
|Ненецкий автономный округ
|17,4
|35,3
|Чукотский автономный округ
|15,2
|29,3
|Еврейская автономная область
|20,5
|25,2
|Республика Алтай
|11,2
|19,0
|Кировская область
|14,0
|17,8
|Республика Карелия
|15,6
|16,7
|Курганская область
|14,2
|16,4
|Республика Коми
|15,5
|16,1
|Владимирская область
|16,5
|16,0
|Республика Хакасия
|12,8
|15,3
|Забайкальский край
|10,8
|15,2
|Пензенская область
|13,3
|15,2
|Республика Марий Эл
|13,8
|15,1
|Архангельская область (без а/о)
|16,3
|15,0
|Псковская область
|14,0
|15,0
|Сахалинская область
|13,3
|14,8
|Удмуртская Республика
|13,8
|14,7
|Пермский край
|13,5
|14,7
|Хабаровский край
|12,8
|14,6
|Республика Бурятия
|11,9
|14,5
|Новгородская область
|13,9
|14,4
|Челябинская область
|13,1
|14,2
|Иркутская область
|12,3
|14,2
|Свердловская область
|14,3
|14,1
|Ивановская область
|14,1
|13,9
|Тверская область
|12,5
|13,7
|Мурманская область
|12,8
|13,7
|Вологодская область
|13,5
|13,7
|Костромская область
|13,8
|13,6
|Новосибирская область
|10,5
|13,6
|Амурская область
|11,1
|13,3
|Кемеровская область
|13,0
|13,3
|Республика Тыва
|8,1
|13,3
|Омская область
|10,4
|13,3
|Камчатский край
|13,6
|13,1
|Ярославская область
|14,7
|13,0
|Нижегородская область
|11,9
|12,9
|Красноярский край
|11,0
|12,8
|Смоленская область
|12,3
|12,6
|Чувашская Республика
|10,2
|12,5
|Магаданская область
|14,7
|12,4
|Приморский край
|10,0
|12,3
|Алтайский край
|10,3
|12,3
|Республика Саха (Якутия)
|11,4
|12,2
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|11,9
|12,2
|Липецкая область
|11,6
|12,1
|Курская область
|10,6
|12,1
|Тюменская область
|11,2
|12,0
|Воронежская область
|11,6
|11,9
|Московская область
|11,6
|11,8
|Тульская область
|13,2
|11,8
|Республика Татарстан
|12,8
|11,7
|Республика Мордовия
|10,3
|11,6
|Оренбургская область
|10,9
|11,6
|Ленинградская область
|12,0
|11,6
|Орловская область
|10,5
|11,5
|Республика Крым
|9,8
|11,4
|Калужская область
|12,7
|11,4
|Самарская область
|11,2
|11,2
|Брянская область
|11,8
|11,2
|Томская область
|12,4
|11,1
|Ульяновская область
|11,2
|11,1
|Тамбовская область
|9,7
|10,8
|Калининградская область
|11,1
|10,6
|Белгородская область
|9,9
|10,5
|Саратовская область
|9,9
|10,5
|Рязанская область
|12,7
|10,4
|Краснодарский край
|7,6
|10,2
|Волгоградская область
|8,0
|10,2
|Астраханская область
|8,7
|9,7
|Республика Башкортостан
|9,2
|9,7
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|10,5
|9,3
|Республика Адыгея
|12,1
|8,9
|Ростовская область
|7,1
|8,7
|Республика Калмыкия
|6,8
|8,4
|Санкт-Петербург
|7,8
|8,3
|Севастополь
|10,6
|8,1
|Ставропольский край
|5,6
|6,9
|Москва
|8,4
|6,6
|Карачаево-Черкесская Республика
|4,8
|4,9
|Кабардино-Балкарская Республика
|4,9
|4,8
|Республика Северная Осетия — Алания
|0,5
|1,8
|Республика Дагестан
|0,9
|1,2
|Республика Ингушетия
|0,2
|0,3
|Чеченская Республика
|0,4
|0,3