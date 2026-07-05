«Амкар» уступил в первом контрольном матче

Футболисты «Амкар-Пермь» провели первый матч под руководством нового главного тренера Игоря Беляева. Соперником стал ФК «Динамо» из Кирова. Все основные события развернулись во второй половине матча. Вначале отличились хозяева. Гол у «Амкара» забил игрок, находящийся на просмотре. Однако удержать преимущество не удалось. Гости не только отыгрались, но и вышли вперед. Итоговый счет 1:2 в пользу команды из Кирова.

Следующую игру «Амкар» проведет дома против ФК «Ильпар» из Ильинского, выступающего в третьем дивизионе отечественного футбола.