В Самаре на две недели ограничат движение по улице Полевой
В Самаре завтра, 6 июля, в 7:00 начнет действовать временный запрет на движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по ул. Полевой на участке от ул. Самарской до ул. Садовой . Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ограничение, связанное с работами ООО «Средневолжская газовая компания», планируется отменить 20 июля в 21:00.
В сторону площади Революции автобусы поедут по своим маршрутам. В обратном направлении:
Автобусы №№ 2, 23, 47, 50: ул. Галактионовская — ул. Полевая -— ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Ленинская — пр. Ленина;
Автобус № 41: ул. Галактионовская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая;
Автобус № 24: ул. Молодогвардейская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая;
Автобус № 91: ул. Молодогвардейская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Ленинская — пр. Ленина.