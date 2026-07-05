В Самаре на две недели ограничат движение по улице Полевой

В Самаре завтра, 6 июля, в 7:00 начнет действовать временный запрет на движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, по ул. Полевой на участке от ул. Самарской до ул. Садовой . Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничение, связанное с работами ООО «Средневолжская газовая компания», планируется отменить 20 июля в 21:00.

В сторону площади Революции автобусы поедут по своим маршрутам. В обратном направлении:

Автобусы №№ 2, 23, 47, 50: ул. Галактионовская — ул. Полевая -— ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Ленинская — пр. Ленина;

Автобус № 41: ул. Галактионовская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая;

Автобус № 24: ул. Молодогвардейская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая;

Автобус № 91: ул. Молодогвардейская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Ленинская — пр. Ленина.

Сабрина Самедова