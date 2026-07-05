КПРФ определила кандидатов в депутаты Самарской губернской думы
Конференция самарского областного отделения КПРФ определила кандидатов в депутаты Самарской губернской думы, сообщили в отделении партии.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По спискам будут избираться глава фракции КПРФ в губдуме Алексей Лескин, депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев и Михаил Усов.
По одномандатным округам выдвинуты:
Волжский одномандатный избирательный округ — Фоменко Игорь
Самарский одномандатный избирательный округ — Храмов Лев
Железнодорожный одномандатный избирательный округ — Романова Оксана
Куйбышевский одномандатный избирательный округ — Тарасов Евгений
Новокуйбышевский одномандатный избирательный округ — Абдалкин Михаил
Центральный одномандатный избирательный округ — Филатов Степан
Тольяттинский одномандатный избирательный округ — Басистый Григорий
Ставропольский одномандатный избирательный округ — Осипов Александр
Татищевский одномандатный избирательный округ — Говорков Геннадий
Автозаводский одномандатный избирательный округ — Краснов Алексей
Безымянский одномандатный избирательный округ – Боброва Наталья
Кировский одномандатный избирательный округ – Арсеньев Сергей
Красноглинский одномандатный избирательный округ – Ергунев Павел
Сергиевский одномандатный избирательный округ — Кондуров Максим
Похвистневский одномандатный избирательный округ — Никитин Иван
Комсомольский одномандатный избирательный округ – Воробьев Василий
Жигулевский одномандатный избирательный округ – Мазайхин Павел
Сызранский одномандатный избирательный округ — Ерина Марина
Приволжский одномандатный избирательный округ — Корнилов Дмитрий
Чапаевский одномандатный избирательный округ — Морозов Константин
Солнечный одномандатный избирательный округ — Муртазин Вячеслав
Промышленный одномандатный избирательный округ — Галимов Ренат
Советский одномандатный избирательный округ — Федоров Максим
Кинельский одномандатный избирательный округ — Асеев Дмитрий
Отрадненский одномандатный избирательный округ — Яндуков Евгений.