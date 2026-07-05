Конференция самарского областного отделения КПРФ определила кандидатов в депутаты Самарской губернской думы, сообщили в отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По спискам будут избираться глава фракции КПРФ в губдуме Алексей Лескин, депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев и Михаил Усов.

По одномандатным округам выдвинуты:

Волжский одномандатный избирательный округ — Фоменко Игорь

Самарский одномандатный избирательный округ — Храмов Лев

Железнодорожный одномандатный избирательный округ — Романова Оксана

Куйбышевский одномандатный избирательный округ — Тарасов Евгений

Новокуйбышевский одномандатный избирательный округ — Абдалкин Михаил

Центральный одномандатный избирательный округ — Филатов Степан

Тольяттинский одномандатный избирательный округ — Басистый Григорий

Ставропольский одномандатный избирательный округ — Осипов Александр

Татищевский одномандатный избирательный округ — Говорков Геннадий

Автозаводский одномандатный избирательный округ — Краснов Алексей

Безымянский одномандатный избирательный округ – Боброва Наталья

Кировский одномандатный избирательный округ – Арсеньев Сергей

Красноглинский одномандатный избирательный округ – Ергунев Павел

Сергиевский одномандатный избирательный округ — Кондуров Максим

Похвистневский одномандатный избирательный округ — Никитин Иван

Комсомольский одномандатный избирательный округ – Воробьев Василий

Жигулевский одномандатный избирательный округ – Мазайхин Павел

Сызранский одномандатный избирательный округ — Ерина Марина

Приволжский одномандатный избирательный округ — Корнилов Дмитрий

Чапаевский одномандатный избирательный округ — Морозов Константин

Солнечный одномандатный избирательный округ — Муртазин Вячеслав

Промышленный одномандатный избирательный округ — Галимов Ренат

Советский одномандатный избирательный округ — Федоров Максим

Кинельский одномандатный избирательный округ — Асеев Дмитрий

Отрадненский одномандатный избирательный округ — Яндуков Евгений.

Сабрина Самедова