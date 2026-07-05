Президент Франции впервые за 17 лет посетит Сирию
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Сирию с официальным визитом и проведет переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает Сирийское арабское информагентство (SANA) со ссылкой на заявление администрации главы государства.
Стороны обсудят укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, указывается в публикации. Президента Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний. Руководители Сирии и Франции планируют провести круглый стол с участием делегаций двух стран.
Источники издания Al Hadath заявили, что из-за совпадения с визитом господина Макрона была отложена первая сессия Народного собрания Сирии, сформированного на этой неделе. Заседание было запланировано на завтра.
Последний визит президента Франции в Сирию состоялся в 2009 году — тогда страну посетил Николя Саркози. Эмманюэль Макрон станет первым западным лидером, который приедет в Сирию с официальным визитом после смены власти в конце 2024 года. В мае 2025-го президент аш-Шараа посетил Францию в рамках своего первого официального визита в Европу.
Визит Эмманюэля Макрона в Сирию станет первым для западного лидера после смены власти в конце 2024 года, когда президент Башар Асад покинул свой пост и страну. Новые сирийские власти в лице президента Ахмеда аш-Шараа получили международное признание и смогли значительно укрепить свои позиции на мировой арене. В этом ключе Макрон, ещё в декабре 2024 года, обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем возможность сотрудничества с новыми властями Сирии, подчеркивая важность соблюдения прав человека и территориальной целостности.
Интересно, что ранее отношение Франции к смене власти в Сирии было вполне однозначным: в декабре 2024 года Эмманюэль Макрон заявил, что «наконец-то рухнуло варварское государство» и Франция привержена всеобщей безопасности на Ближнем Востоке. Ахмед аш-Шараа, в свою очередь, с 2016 года непублично сотрудничает с глобальной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» под эгидой США. Его визит в Вашингтон в ноябре 2025 года стал первым для сирийского лидера в США с момента обретения страной независимости в 1946 году, по итогам которого Сирии дали отсрочку от санкций и разрешили открыть пососольство.