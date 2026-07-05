Президент Франции впервые за 17 лет посетит Сирию

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Сирию с официальным визитом и проведет переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает Сирийское арабское информагентство (SANA) со ссылкой на заявление администрации главы государства.

Стороны обсудят укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, указывается в публикации. Президента Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний. Руководители Сирии и Франции планируют провести круглый стол с участием делегаций двух стран.

Источники издания Al Hadath заявили, что из-за совпадения с визитом господина Макрона была отложена первая сессия Народного собрания Сирии, сформированного на этой неделе. Заседание было запланировано на завтра.

Последний визит президента Франции в Сирию состоялся в 2009 году — тогда страну посетил Николя Саркози. Эмманюэль Макрон станет первым западным лидером, который приедет в Сирию с официальным визитом после смены власти в конце 2024 года. В мае 2025-го президент аш-Шараа посетил Францию в рамках своего первого официального визита в Европу.