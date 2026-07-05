Депутаты завершат недоделанное

В Госдуме 6 июля стартует последний рабочий месяц весенней сессии и всего восьмого созыва. За две пленарные недели депутатам предстоит «подчистить хвосты», рассмотрев несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств, а также поправки о продлении «гаражной амнистии» и расширении перечня целей благотворительной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей пятилетней работы, запланировано на 27 июля. За две пленарные недели (с перерывом на одну «региональную»), согласно утвержденному 24 июня календарю, палате предстоит рассмотреть во втором и третьем чтении несколько десятков законопроектов. Немалая их часть связана с обороной, работой силовиков и поддержкой участников СВО.

Ожидается рассмотрение правительственных поправок к КоАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа (приняты в первом чтении 9 июня).

Ими вводятся штрафы за нарушение порядка ценообразования на соответствующую продукцию (50 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. для юрлиц) и усиливается наказание за непредставление документов, необходимых для формирования цен. Штрафы для должностных лиц повысятся с 30–50 тыс. до 60–100 тыс. руб., а для юрлиц — с 300–500 тыс. до 600 тыс.–1 млн руб.

Другой проект, внесенный группой депутатов во главе с председателями комитетов по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия», ЕР) и по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ), одобренный в первом чтении 14 апреля, дает Минобороны доступ к данным единого госреестра ЗАГС. Военное ведомство сможет запрашивать как в бумажном, так и в электронном виде данные о военнослужащих и сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, и о членах их семей.

Ко второму чтению готова и межфракционная инициатива о предоставлении права на дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий, принятая в первом чтении 10 июня. Как пояснял тогда один из ее авторов, глава комитета по труду Ярослав Нилов (вне фракций), право на такой отпуск уже закреплено в отношении других категорий силовиков, но служба таможенников регулируется специальным законодательством, поэтому потребовалось внесение изменений в отраслевой закон.

«Мы отмечаем заслуги наших участников боевых действий и устанавливаем единообразные подходы к обеспечению их льготами и поддержкой со стороны государства»,— добавил другой соавтор, глава комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР).

Также Дума рассмотрит проект депутатов-единороссов и сенаторов о внеочередном предоставлении жилья участвующим в СВО сотрудникам МВД и Росгвардии, которые имеют звание Героя России или статус ветерана боевых действий и воспитывают троих и более детей или ребенка-инвалида (принят в первом чтении 14 апреля). Второго чтения ждет и законопроект Брянской облдумы о дополнительных льготах для Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы (принят в первом чтении 10 июня). Предлагается в первоочередном порядке предоставлять их детям места в школах и детсадах по месту жительства.

Среди важных «гражданских» инициатив — законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года (ее срок истекает 1 сентября 2026-го).

Поправки, внесенные председателем комитета Думы по законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета федерации Владимиром Якушевым (оба — ЕР), прошли первое чтение 26 мая.

«Гаражной амнистией» называют действующий с 2021 года упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи при условии, что эти объекты являются одноэтажными, не имеют жилых помещений и были построены до 30 декабря 2004 года. По информации Росреестра, в рамках «гаражной амнистии» уже зарегистрировано свыше 746 тыс. гаражей и земельных участков под ними.

Во втором чтении также будет рассмотрен законопроект правительства о расширении целей благотворительной и волонтерской деятельности (одобрен в первом чтении 10 июня). Правительство предложило включить в этот перечень содействие благоустройству территорий.

Ксения Веретенникова