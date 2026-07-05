Бытовые услуги переводят на процент

Национальная система платежных карт (НСПК) с июля вдвое снизила межбанковскую комиссию (интерчейндж) при оплате картами «Мир» бытовых услуг, ремонта, а также нотариусов и адвокатов. В НСПК рассчитывают, что в результате трехлетнего эксперимента по введению ставки интерчейнджа в 1% для платежей этих категорий бизнеса доля безналичных расчетов там вырастет. Эксперты указывают как минимум две причины, по которым этот эксперимент может не достичь заявленной цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

НСПК ввела новую льготную категорию МСС-кодов с интерчейнджем 1% на компании МСБ, в том числе ателье, услуги уборки, химчистки, ремонта электроники, бытовой техники, фотосалонов и т. п., а также на услуги нотариусов и адвокатов. Интерчейндж — комиссия, которую банк, проводящий карточный платеж, уплачивает банку—эмитенту карты. Новый тариф будет действовать до июля 2029 года и не распространяется на самые бюджетные карты (предоплаченная с тарифом 0,3% и классическая дебетовая с тарифом 0,8%), а также на премиальные карты «Суприм» (тариф 2,3%). Вместе с тем новые премиальные карты «Ультра» (тариф 2,5%) не исключены из льготной программы, и при оплате ими интерчейндж будет 1%.

До июля этого года для тех карт, которые попали в программу, действовал тариф обычного интерчейнджа — 1,3–2%. Однако, по оценке НСПК, среднее значение в этом сегменте приближалось к 2%. Дело в том, что из-за политики НСПК по снижению интерчейнджа банки-эмитенты давно перешли на выдачу премиальных карт, а с конца мая банки могут изменить статус любой карты без перевыпуска, подняв ее даже до премиальных уровней «Суприм» или «Ультра».

Как пояснил источник “Ъ” на платежном рынке, теперь классических карт «Мир» на рынке вообще не останется, «будут сплошь премиальные».

Вводя новую льготную категорию для бытовых услуг и ремонта, НСПК надеется увеличить сеть приема безналичных платежей и снизить нагрузку на малый и средний бизнес. Там отмечают, что исторически в этих отраслях велика доля наличных расчетов, поэтому снижение ставки позволит сделать прием безналичных платежей более выгодным для бизнеса. «Увеличение количества и объема таких операций может компенсировать снижение ставки и поддержать доходность эмитентов»,— считает глава НСПК Дмитрий Дубынин. По его словам, исходя из результатов работы с новыми тарифами будут приниматься решения о продлении и расширении перечня участников льготной программы.

Согласно данным Росстата, в 2025 году объем рынка платных услуг населению вырос на 15%, до 20,1 трлн руб. Из них на бытовые услуги пришлось около 2,5 трлн руб., на юридические — более 0,2 трлн руб. Средний объем бытовых услуг на душу населения составлял немногим более 14 тыс. руб., юридических услуг — 1,1 тыс. руб.

Эксперты не верят в то, что новые льготные категории позволят увеличить долю безналичных платежей в категориях «бытовые услуги и ремонт». Тем более что здесь на рентабельность гораздо сильнее влияют другие факторы, а не тариф интерчейнджа. «В условиях повышения налогового бремени небольшие предприятия стараются его "оптимизировать" за счет проведения оплат наличным путем или переводом и снижения официальной выручки»,— отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. К тому же снижение величины интерчейнджа «сокращает и возможности для кешбэка, что дополнительно дестимулирует физлиц к карточной оплате в данной категории услуг», считает эксперт Роман Прохоров.

При этом банкам не всегда интересно работать с такими небольшими клиентами. «У представителей этих категорий исторически очень небольшие объемы выручки»,— поясняет независимый эксперт Максим Митусов. Для банков, по его мнению, они являются куда менее интересными, чем даже «торговцы на рынке».

Поэтому изменение тарифов интерчейнджа для этих категорий вряд ли значимо скажется на увеличении объемов оплаты картами, учитывая также то, что клиенты часто готовы «войти в положение» и оплатить переводом, считает господин Прохоров. По мнению Максима Митусова, если что-то и заставит данный сегмент перейти на карточные платежи, «то это будет тотальный контроль за переводами по номеру телефона».

Максим Буйлов