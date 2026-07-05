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Акционер «Пермской кондитерской фабрики» получил долю в кировской шоколадной фабрике

Пермский бизнесмен Алексей Пыхтеев стал владельцем 8% долей в кировском ООО «Свитбин». Об этом говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс.

Бизнесмен Алексей Пыхтеев является одним из владельцев Пермской кондитерской фабрики, его связывают с бывшим пермским политиком Никитой Белых.

ООО «Свитбин» занимается производством полезного шоколада под одноименным брендом. Основными владельцами ООО являются три физлица из Кировской области. Выручка фабрики в 2025 году 58 млн руб., чистая прибыль – 3, 4 млн руб.