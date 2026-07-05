Пермский мясокомбинат вошел в процедуру наблюдения

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении небольшого пермского мясокомбината – ООО «Пермское мясоперерабатывающее предприятие» (ПМП). С заявлением о признании общества банкротом обратилось само ПМП.

Оно было мотивировано наличием обстоятельств, свидетельствующих о том, что предприятие не в состоянии исполнить денежные обязательства перед своими кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей в связи с превышением размера обязательств над стоимостью активов должника.

У должника имеется задолженность перед единственным кредитором ООО «Мясное дело» на общую сумму 1 млн руб., задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий отсутствует. Также нет задолженности по обязательным платежам на дату подачи заявления. Имущество движимое и недвижимое у должника отсутствует. Имеется дебиторская задолженность крупной пермской нефтяной компанией в размере 5,6 млн руб.

ООО «ПМП» расположено в поселке. Новый Крым (Пермь), на ул. Нижнекамская, 25а. Основной производственной деятельностью ООО «ПМП» является переработка куриной и мясной продукции. Контролируется директором Оксаной Касимовой. Выручка ООО в 2025 году упала на 55% - с 351 до 157 млн руб. Прибыль в 700 тыс. руб. в 2024 году сменилось убытком в 2025 году на сумму 46 млн руб. По данным Rusprofile, в 2025 году в ООО трудилось 18 человек со среднемесячным доходом в 34 тыс. руб.