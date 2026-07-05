Жителей Тувы призвали присоединиться к поиску двух девочек-подростков

Глава поискового отряда «СпасСаяны» Олеся Кушнер призвала жителей Республики Тыва присоединиться к поиску двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле 1 июля.

Как рассказали в «СпасСаяны», поисковая операция развернута в районе реки Енисей. Поиск ведется круглосуточно с воды, с воздуха и по береговой линии. Ранее Национальный центр помощи детям сообщил, что камеры зафиксировали, как девочки пошли в сторону набережной и дамбы.

Известно, что девочки вышли из дома около 18 часов 1 июля. В районе дамбы по улице Колхозной были обнаружены их телефоны. Отмечается, что девочки ранее не пропадали.

В поисках участвуют более 200 человек, включая кинологов и водолазов.

Михаил Кичанов