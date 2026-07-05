Пермская ЛДПР сформировала «тройку» на выборы в заксобрание

Вчера на внеочередной конференции Пермского регионального отделения ЛДПР было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы трех уровней. Как сообщается в соцсетях партии, в законодательное собрание края будет выдвинуто 162 кандидата; в пермскую гордуму - 58 кандидатов. А также представители партии на выборы в Кунгур, Соликамск и Большую Соснову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Ura.ru, в «тройку» кандидатов на выборы в заксобрание войдут действующие депутаты парламента: руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников, Алексей Золотарев, Георгий Ткаченко.

В гордуму Перми в «тройку» войдут лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель аппарата ЛДПР в регионе Ян Романов, начальник штаба партии Георгий Балашов.