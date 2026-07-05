Ребенок погиб в Нижегородской области из-за урагана

После падения конструкций на крышу дома в Выездном городского округа Арзамас погиб ребенок, сообщил глава муниципалитета Александр Щелоков. Как уточнили в прокуратуре Нижегородской области, на дом обрушилась стена строящегося соседнего дома. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Накануне в Арзамасе ураганный ветер повалил деревья, вскрыл крыши частных домов и оставил часть округа без электричества. Без света оказались около 5,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

К утру 5 июля энергетики смогли восстановить все высоковольтные линии, отметил господин Щелоков. Сложная ситуация остается в селе Степаново. Из Уреня и Семенова прибудут дополнительные бригады РЭС.

В дендрарии Арзамаса упало восемь деревьев, которые оборвали электрические провода. Еще одно дерево упало на Соборной площади в центре города, повреждена опора освещения. «Большая часть работ займет сегодняшний день и ночь», — отметил Александр Щелоков.

Владимир Зубарев