Сегодня в Татарстане потеплеет до +32 градусов

В Татарстане 5 июля ожидается потепление до +32°C. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 5 июля потеплеет до +32 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане 5 июля потеплеет до +32 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, днем локально сильный. В отдельных районах возможны грозы и град. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, местами с кратковременными усилениями до 15–20 м/с.

В Казани также ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура воздуха днем составит +29...+31°C.

Анар Зейналов