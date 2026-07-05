В столице Молдавии официально завершил свою деятельность Русский дом, также известный как Российский центр науки и культуры (РЦНК). Решение о закрытии представительства Россотрудничества стало следствием затяжного и постоянно обостряющегося дипломатического кризиса между Москвой и Кишиневом.

Формальным поводом для сворачивания активности Русского дома называют истечение срока действия межправительственного соглашения, регулировавшего статус культурных миссий двух стран на территории друг друга, а также отказ молдавских властей продлевать аккредитации сотрудникам РЦНК. Ранее официальный Кишинев неоднократно обвинял российские структуры в продвижении политической повестки Москвы и ведении гибридной войны. В рамках этой политики в 2023 году Молдавия радикально сократила численность сотрудников посольства РФ и связанных с ним ведомств.

РЦНК в Кишиневе функционировал с 2009 года. На его базе координировались квоты на бесплатное обучение молдавских студентов в вузах РФ, работали курсы русского языка, проводились выставки и творческие вечера. Представители местной общины соотечественников уже заявили, что закрытие площадки усложнит гражданам Молдавии доступ к российским образовательным и гуманитарным программам.

«Это непродуманное решение властей республики. Но мы найдем места, где продолжим заниматься своим делом»,— заверила председатель русской общины Молдавии Людмила Лащенова.

Теперь культурные и гуманитарные проекты в Кишиневе вместо Русского дома будет осуществлять отдел культуры посольства России в Молдавии. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики предложил открыть Русский дом в Тирасполе. «Это поможет нам противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России»,— отметил глава ведомства Виталий Игнатьев.

В МИД РФ действия Кишинева неоднократно характеризовали как недружественные шаги, направленные на зачистку информационного и культурного пространства от любых связей с Россией. На Смоленской площади подчеркивали, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Владимир Маврин, Кишинев