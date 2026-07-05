Русский дом в Кишиневе официально завершил работу
В столице Молдавии официально завершил свою деятельность Русский дом, также известный как Российский центр науки и культуры (РЦНК). Решение о закрытии представительства Россотрудничества стало следствием затяжного и постоянно обостряющегося дипломатического кризиса между Москвой и Кишиневом.
Формальным поводом для сворачивания активности Русского дома называют истечение срока действия межправительственного соглашения, регулировавшего статус культурных миссий двух стран на территории друг друга, а также отказ молдавских властей продлевать аккредитации сотрудникам РЦНК. Ранее официальный Кишинев неоднократно обвинял российские структуры в продвижении политической повестки Москвы и ведении гибридной войны. В рамках этой политики в 2023 году Молдавия радикально сократила численность сотрудников посольства РФ и связанных с ним ведомств.
РЦНК в Кишиневе функционировал с 2009 года. На его базе координировались квоты на бесплатное обучение молдавских студентов в вузах РФ, работали курсы русского языка, проводились выставки и творческие вечера. Представители местной общины соотечественников уже заявили, что закрытие площадки усложнит гражданам Молдавии доступ к российским образовательным и гуманитарным программам.
«Это непродуманное решение властей республики. Но мы найдем места, где продолжим заниматься своим делом»,— заверила председатель русской общины Молдавии Людмила Лащенова.
Теперь культурные и гуманитарные проекты в Кишиневе вместо Русского дома будет осуществлять отдел культуры посольства России в Молдавии. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики предложил открыть Русский дом в Тирасполе. «Это поможет нам противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России»,— отметил глава ведомства Виталий Игнатьев.
В МИД РФ действия Кишинева неоднократно характеризовали как недружественные шаги, направленные на зачистку информационного и культурного пространства от любых связей с Россией. На Смоленской площади подчеркивали, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Решение о закрытии Русского дома в Кишиневе стало частью более широкой политики Молдавии по «зачистке территории от любого российского гуманитарного присутствия», а также по денонсации соглашений с СНГ с целью их приведения в соответствие с нормами ЕС. Этот шаг был одобрен парламентом Молдавии в конце 2025 года после того, как власти Молдавии назвали Русский дом «инструментом влияния Кремля» и источником «искаженной информации», угрожающей информационной безопасности страны.
Процесс денонсации соглашения 1998 года о культурных центрах был запущен МИД Молдавии 13 февраля 2025 года в ответ на предполагаемое нарушение воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками. В ответ на действия Кишинева МИД РФ предупреждал о последствиях для российско-молдавских отношений и рекомендовал гражданам России избегать поездок в Молдавию из-за рисков дискриминации и отказа во въезде. Ранее, уже в 2023 году, Молдавия сократила численность сотрудников посольства РФ и связанных с ним ведомств, на что Россия пообещала ответные меры.