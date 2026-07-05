В Красноярском крае в ДТП с фурой погибли четыре человека

Сегодня утром на 1142-м км а/д Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края в результате столкновения ВАЗ-2104 и фуры Foton погибли водитель легковушки и трое его пассажиров 2007, 2008 и 2009 годов рождения. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным правоохранителей, 22-летний водитель-бесправник «Жигулей» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с большегрузом. О состоянии водителя Foton не сообщается. По кадрам оперативной съемки видно, что в результате ДТП фура вылетела с дороги в кювет и врезалась в деревья.

Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Михаил Кичанов